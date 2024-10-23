Три истребителя «Мираж-2000» Франция передаст Украине в начале 2025 года — СМИ

Многоцелевой истребитель «Мираж 2000». Фото: Википедия

Франция поставит в Украину первую партию из трех самолетов Mirage 2000-5. Они будут вооружены крылатыми ракетами SСALP и бомбами AASM. Об этом сегодня сообщает французское издание La Tribune.

«Франция поставит Украине три Mirage 2000-5 в первом квартале 2025 года. Эта цифра до сих пор не была объявлена ни Елисейским дворцом, ни Министерством вооруженных сил», — пишет издание.

Отмечается, что самолеты Mirage-2000, которые Париж намерен передать Украине, будут доставлены в первом квартале 2025 года.

Mirage 2000 — французский многоцелевой одномоторный реактивный истребитель четвертого поколения с низкорасположенным треугольным крылом, который в 1970-х годах разработала компания Dassault Aviation. Основной боевой самолет воздушных сил Франции принят на вооружение армий нескольких стран Азии, Европы и Латинской Америки.

Всего построено более 600 самолетов. Производственную линию Mirage-2000 остановили в 2007 году после поставки последнего самолета.