Три винищувачі «Міраж-2000» Франція передасть Україні на початку 2025 року — ЗМІ

Багатоцільовий винищувач «Міраж-2000». Фото: Вікіпедія

Франція поставить в Україну першу партію із трьох літаків Mirage 2000-5. Вони будуть озброєні крилатими ракетами SСALP та бомбами AASM. Про це сьогодні повідомляє французьке видання La Tribune.

«Франція поставить Україні три Mirage 2000-5 у першому кварталі 2025 року. Цю цифру досі не було оголошено ні Єлисейським палацом, ні Міністерством збройних сил», — пише видання.

Зазначається, що літаки Mirage-2000, які Париж має намір передати Україні, будуть доставлені у першому кварталі 2025 року.

Mirage 2000 — французький багатоцільовий одномоторний реактивний винищувач четвертого покоління з низькорозташованим трикутним крилом, який у 1970-х роках розробила компанія Dassault Aviation. Основний бойовий літак повітряних сил Франції прийнято на озброєння армій кількох країн Азії, Європи та Латинської Америки.

Загалом збудовано понад 600 літаків. Виробничу лінію Mirage-2000 зупинили у 2007 році після постачання останнього літака.