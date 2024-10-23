Воины 24 ОМБр показали, как сейчас выглядит Часов Яр

Бойцы 24-ой Отдельной механизированной бригады имени короля Данила опубликовали на своем телеграм-канале видео, как сейчас выглядит город Часов Яр Донецкой области, после постоянных атак российских войск.

«Россияне продолжают яростно атаковать город всеми возможными видами вооружений и пытаются продавливать нашу оборону штурмовыми группами в районе канала Северский Донец — Донбасс», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подразделения 24 ОМБр имени короля Данила вместе с бойцами из других соединений противостоят десантно-штурмовым и мотострелковым подразделениям оккупационной армии.

Город постоянно подвергается атакам артиллерии, авиации и дронами.

На видео можно увидеть последствия этих атак. Это центральная часть города и кирпичный завод.