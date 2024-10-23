Воїни 24 ОМБр показали, як зараз виглядає Часів Яр

Бійці 24-ої Окремої механізованої бригади імені короля Данила опублікували на своєму телеграм-каналі відео, як зараз виглядає місто Часів Яр Донецької області, після постійних атак російських військ.

«Росіяни продовжують запекло атакувати місто всіма можливими видами озброєнь і намагаються продавлювати нашу оборону штурмовими групами в районі каналу Сіверський Донець — Донбас», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підрозділи 24 ОМБр імені короля Данила разом із бійцями з інших з'єднань протистоять десантно-штурмовим та мотострілецьким підрозділам окупаційної армії.

Місто постійно піддається атакам артилерії, авіації та дронами.

На відео можна побачити наслідки цих атак. Це центральна частина міста та цегляний завод.