В оккупированном Луганске нехватка водителей коммунального транспорта: город на грани коллапса – ОВА

В захваченном Луганске образовалась нехватка водителей коммунального транспорта. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.



По его словам, последствия принудительной мобилизации не скрывают даже официальные источники оккупантов.



«Потому что город находится на грани транспортного коллапса. Коммунальное предприятие, которое отвечает за движение автобусов, готово взять на работу 300 водителей. Сотни вакансий образовались, начиная с весны 2022 года. Немного желающих и сегодня, потому что трудоустройство происходит через военкомат. В прямую ловушку попадать не хочет никто», – заявил начальник Луганской ОВА.

Напомним, что СБУ сообщила о новом подозрении главе группировки «ЛНР» Леониду Пасечнику, который организовал принудительную мобилизацию на оккупированной Луганщине.