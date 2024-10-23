В окупованому Луганську брак водіїв комунального транспорту: місто на межі колапсу – ОВА

У захопленому Луганську виник брак водіїв комунального транспорту. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



За його словами, наслідки примусової мобілізації не приховують офіційні джерела окупантів.



«Бо місто перебуває на межі транспортного колапсу. Комунальне підприємство, яке відповідає за рух автобусів, готове взяти на роботу 300 водіїв. Сотні вакансій утворилися, починаючи з весни 2022 року. Небагато охочих і сьогодні, бо працевлаштування відбувається через військкомат. У пряму пастку попадати не хоче ніхто», – заявив начальник Луганської ОВА.

Нагадаємо, що СБУ повідомила про нову підозру голові угруповання «ЛНР» Леоніду Пасічнику, який організував примусову мобілізацію на окупованій Луганщині.