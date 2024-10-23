Украинская армия стабилизировала ситуацию в Торецке – ВСУ

Ситуация в Торецке. Фото: карта DeepState

В городе Торецк Донецкой области ситуация относительно стабилизировалась. Об этом в эфире национального телемарафона сообщила спикер оперативно-тактической группировки «Луганск» Анастасия Бобовникова.



По ее словам, ВСУ сейчас держат линию боевого столкновения неизменной.



«Враг, как и раньше, засел в восточных районах города. Однако мы сдерживаем его дальнейшее продвижение. И будем защищать город столько, сколько это будет возможно. И сейчас у нас это удачно выходит», – отметила спикер ОТГ «Луганск».

Напомним, что в ВСУ рассказали, прорвала ли армия РФ оборону вблизи города Часов Яр на Донетчине.