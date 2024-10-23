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Українська армія стабілізувала ситуацію в Торецьку – ЗСУ

23 жовтня 2024, 17:08

Українська армія стабілізувала ситуацію в Торецьку – ЗСУ

Ситуація у Торецьку. Фото: карта DeepState Ситуація у Торецьку. Фото: карта DeepState

У місті Торецьк Донецької області ситуація відносно стабілізувалася. Про це в ефірі національного телемарафону повідомила речниця оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» Анастасія Бобовнікова.

За її словами, ЗСУ зараз тримають лінію бойового зіткнення незмінною.

«Ворог, як і раніше, засів у східних районах міста. Однак ми стримуємо його подальше посування. І захищатимемо місто стільки, скільки це буде можливо. І зараз у нас це вдало виходить», – зазначила речниця ОТУ «Луганськ».

Нагадаємо, що у ЗСУ розповіли, чи прорвала армія РФ оборону поблизу міста Часів Яр на Донеччині.

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