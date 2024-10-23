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Российские войска разрушили офис Украинского Красного Креста в Донецкой области

23 октября 2024, 19:06

Российские войска разрушили офис Украинского Красного Креста в Донецкой области

Разрушенный офис Украинского Красного Креста в Курахово. Фото: Кураховская ГВА Разрушенный офис Украинского Красного Креста в Курахово. Фото: Кураховская ГВА

В результате российских обстрелов города Курахово Донецкой области разрушен дом культуры, в котором находился офис Марьинской районной организации Украинского Красного Креста. Об этом сообщили в самой организации.

Уничтожены техническо-материальные ценности организации. Во время атаки сотрудники и волонтеры не пострадали.

«Мы категорически осуждаем нарушение норм международного гуманитарного права, обстрелы гражданских объектов и гуманитарных организаций», – заявили в УКК.

Напомним, что 12 сентября российская армия нанесла удар по автомобилям Международного Комитета Красного Креста в селе Веролюбовка на Донетчине, в результате чего погибли три сотрудника организации, еще два – получили ранения.

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