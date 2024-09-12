Обстрел Веролюбовки на Донетчине: погибли и ранены сотрудники Красного Креста, которые привезли людям гумпомощь

Последствия удара ВС РФ по грузовику Красного Креста в Веролюбовке. Фото: Донецкая областная прокуратура

12 сентября российская армия нанесла удар по автомобилям Международного Комитета Красного Креста в селе Веролюбовка Константиновской громады. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.

Сотрудники МККК прибыли в село для выдачи местным жителям топливных брикетов для обогрева домов. На момент обстрела они разгружали доставленную помощь.

В результате атаки на месте погибли мужчины в возрасте 40, 41 и 48 лет. Двое их коллег 41 и 35 лет получили осколочные ранения и минно-взрывные травмы. Раненых доставили в больницу. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, об обстреле уже известно, но МККК, так же как и Международная Федерация обществ Красного Креста молчат.

«Никакой реакции, осуждения или выражения сострадания. Таким образом, это молчание лишь прикрывает преступную политику РФ. МККК должна официально и публично признать нарушение Россией норм Женевских конвенций», – отметил он.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал этот обстрел еще одним российским преступлением войны.

«Сегодня оккупант нанес удар по машинам гуманитарной миссии Международного комитета Красного Креста на Донетчине. В этой войне все совершенно очевидно: Россия несет зло, Украина защищает жизнь. И если кто-то хочет слышать «обе стороны», то в России это воспринимают только как разрешение убивать дальше. Мир должен реагировать жестко и принципиально. Нельзя оставаться равнодушным – и странам, и международным организациям. Только вместе мир может заставить Россию прекратить этот террор и заставить Москву искать мир», – сказал Зеленский.

Напомним, что по Веролюбовку оккупанты ударили из артиллерии.