Російські війська зруйнували офіс Українського Червоного Хреста у Донецькій області

Зруйнований офіс Українського Червоного Хреста у Кураховому. Фото: Курахівська МВА

Внаслідок російських обстрілів міста Курахове Донецької області зруйнований Будинок культури, в якому знаходився офіс Мар'їнської районної організації Українського Червоного Хреста. Про це повідомили у самій організації.



Знищені технічно-матеріальні цінності організації. Під час атаки співробітники та волонтери не постраждали.



«Ми категорично засуджуємо порушення норм міжнародного гуманітарного права, обстріл цивільних об'єктів та гуманітарних організацій», – заявили в УЧХ.

Нагадаємо, що 12 вересня російська армія завдала удару автомобілям Міжнародного Комітету Червоного Хреста в селі Веролюбівка на Донеччині, внаслідок чого загинули троє співробітників організації, ще двоє - отримали поранення.