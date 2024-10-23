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Ворота, в которые нельзя допустить оккупантов: что говорят эксперты о ситуации возле Часов Яра и Константиновки ►

23 октября 2024, 22:22

Ворота, в которые нельзя допустить оккупантов: что говорят эксперты о ситуации возле Часов Яра и Константиновки ►

Российская армия после прорыва обороны возле Часов Яра находится за семь километров от Константиновки. Об этом говорится в сюжете «Новостей Донбасса».

Как уверяют аналитики, россияне максимально приблизились к Константиновке. Войска России продвигаются на юг от Часов Яра по направлению к городу.

По словам военного эксперта Дмитрия Снегирева, до Константиновки захватчикам действительно остается семь километров.

«Аналогичное расстояние и до Покровска. Следует отметить, что данное расстояние не уменьшается на протяжении уже порядка месяца. Насколько успешным будет продвижение в оккупантов район Константиновки, будет зависеть от эффективности Сил обороны Украины в Часов Яре», – заявил Снегирев.

Эксперты отмечают, что именно Часов Яр – это так называемые ворота в Константиновку для армии РФ. Поэтому сейчас главное не допустить туда оккупантов, которые пытаются совершить фланговый маневр, а их цель – трасса на Константиновку. 

Военный обозреватель Денис Попович отметил, что российские войска пытаются продвигаться по трассе «Бахмут-Константиновка» в сторону Константиновки.

«Они продвинулись за канал и пытаются развивать наступление. Это одновременно угрожает южному району Часов Яра и создает угрозу для Константиновки. Константиновка им нужна, чтобы дальше продвигаться в сторону Славянска и Краматорска», – сказал он.

Согласно выводам аналитиков, подразделения ВС РФ продвинулись на расстояние от 100 метров до 1 километра к югу от Часов Яра: по трассе к Константиновке и в районе Клещеевки-Андреевки.

Напомним, что аналитики DeepState заявили об ухудшении ситуации в городе Селидово Донецкой области.

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