Росіяни з трьох сторін тиснуть на місто: у DeepState заявили про ускладнення ситуації в Селидовому

Ситуація в Селидовому. Фото: карта DeepState

Ситуація навколо міста Селидове на Донеччині останнім часом складається не дуже втішно. Про це повідомили аналітики DeepState.



Тиск на позиції українських військових відбувається буквально із трьох сторін. Росіяни активно намагаються обійти місто з флангів, тому спроби просування робляться як на півночі, так і на півдні.



Обходити по флангах окупанти почали, але натрапили на опір зі східної частини, атакуючи фактично «в лоб». Зокрема, бійці бригади НГУ «Кара-Даг» припинили ці спроби. Але війська Росії мають перевагу – нескінченний ресурс піхоти й техніки. Попри завзяту роботу Сил оборони України, загарбники мають просування і з боку села Михайлівка, тобто у східній частині.



«Наразі противник кинув великі сили на Селидове. І максимально давитиме, щоб досягти успіху в місті. Йде активний штурм з півдня з метою закріплення у будинках, накопичення та подальшого просування. Через постійний тиск ситуація продовжує ускладнюватися», – зазначили аналітики.

Нагадаємо, що українська армія стабілізувала ситуацію у місті Торецьку Донецької області.