Ворота, в які не можна допустити окупантів: що кажуть експерти про ситуацію біля Часового Яру та Костянтинівки

Ситуація біля Часового Яру та Костянтинівки. Фото: карта DeepState

Російська армія після прориву оборони біля Часового Яру знаходиться за сім кілометрів від Костянтинівки. Про це йдеться у сюжеті «Новин Донбасу».



Як запевняють аналітики, росіяни максимально наблизилися до Костянтинівки. Війська Росії просуваються на південь від Часового Яру до міста.



За словами військового експерта Дмитра Снєгірьова, до Костянтинівки загарбникам справді залишається сім кілометрів.



«Аналогічна відстань і до Покровська. Слід зазначити, що ця відстань не зменшується вже протягом місяця. Наскільки успішним буде просування в окупантів район Костянтинівки, залежатиме від ефективності Сил оборони України у Часовому Яру», – заявив Снєгірьов.



Експерти зазначають, що саме Часів Яр – це так звані ворота до Костянтинівки для армії РФ. Тому зараз головне не допустити туди окупантів, які намагаються здійснити фланговий маневр, а їхня мета – траса на Костянтинівку.



Військовий оглядач Денис Попович зазначив, що російські війська намагаються просуватися трасою «Бахмут-Костянтинівка» у бік Костянтинівки.



«Вони просунулися за канал та намагаються розвивати наступ. Це одночасно загрожує південному району Часового Яру та створює загрозу для Костянтинівки. Костянтинівка їм потрібна, щоб далі просуватися у бік Слов'янська та Краматорська», – сказав він.



Згідно з висновками аналітиків, підрозділи ЗС РФ просунулися на відстань від 100 метрів до 1 кілометра на південь від Часового Яру: трасою до Костянтинівки та в районі Клещіївки-Андріївки.

Нагадаємо, що аналітики DeepState заявили про погіршення ситуації у місті Селидове Донецької області.