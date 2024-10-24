Сегодня утром в Дружковской громаде возобновили водоснабжение

В Дружковке утром 24 октября возобновлено водоснабжение. Об этом сообщил корреспондент «Новостей Донбасса». Воды в Дружковской громаде не было с вечера 21 октября.

Также с вечера 21 октября отсутствовало водоснабжение в Краматорске, Константиновке, Славянске и близлежащих населенных пунктах.

Официально о возобновлении водоснабжения в населенных пунктах северного региона Донецкой области пока объявлено не было.

Напомним, днем 21 октября начальник Донецкой областной военной администрация Вадим Филашкин сообщил, что Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка с 21:00 останутся без воды в связи с ремонтом на двух магистральных водопроводах.

Также было объявлено, что водоснабжение восстановят в полном объеме после завершения ремонта и заполнения водопроводов водой.