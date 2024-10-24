Сьогодні вранці у Дружківській громаді відновили водопостачання

У Дружківці вранці 24 жовтня відновлено водопостачання. Про це повідомив кореспондент «Новин Донбасу». Води у Дружківській громаді не було з вечора 21 жовтня.

Також з вечора 21 жовтня було відсутнє водопостачання у Краматорську, Костянтинівці, Слов'янську та прилеглих населених пунктах.

Офіційно про відновлення водопостачання в населених пунктах північного регіону Донецької області наразі оголошено не було.

Нагадаємо, вдень 21 жовтня начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив, що Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка та Костянтинівка з 21:00 залишаться без води у зв'язку з ремонтом на двох магістральних водопроводах.

Також було оголошено, що водопостачання відновлять у повному обсязі після завершення ремонту та заповнення водопроводів водою.