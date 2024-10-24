Россия ночью атаковала Украину ракетами и полусотней «шахедов»: ПВО сбила 40 беспилотников

В ночь на 24 октября россияне атаковали Украину двумя крылатыми ракетами Х-22 из бомбардировщиков Ту-22М3 из акватории Черного моря, двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 из воздушного пространства Брянской области РФ, 50 ударными БПЛА «Шахед-136/131» и дронами неустановленного типа из районов городов Орел и Курск РФ и оккупированного Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.



Воздушное нападение отражает авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы.



По состоянию на 08:30 силы ПВО сбили 40 «шахедов» в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Полтавской и Черниговской областях.



Также семь беспилотников локационно потеряны, два – повернули в направлении России и Беларуси. Ракеты не достигли своих целей.



Еще один дрон находится в воздушном пространстве Украины. Боевая работа продолжается.

Напомним, что российские оккупанты дронами атаковали село Балка Журавка на Луганщине, в результате чего есть раненые.