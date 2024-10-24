Росія вночі атакувала Україну ракетами та пів сотнею «шахедів»: ППО збила 40 безпілотників

У ніч на 24 жовтня росіяни атакували Україну двома крилатими ракетами Х-22 з бомбардувальників Ту-22М3 з акваторії Чорного моря, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 з повітряного простору Брянської області РФ, 50 ударними БПЛА «Шахед-136/131» невстановленого типу з районів міст Орел і Курськ РФ та окупованого Криму. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.



Повітряний напад відбиває авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи.



Станом на 08:30 сили ППО збили 40 «шахедів» в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Черкаській, Кіровоградській, Київській, Полтавській та Чернігівській областях.



Також сім безпілотників локаційно втрачені, два – повернули у напрямку Росії та Білорусі. Ракети не досягли своїх цілей.



Ще один дрон знаходиться у повітряному просторі України. Бойова робота триває.

Нагадаємо, що російські окупанти дронами атакували село Балка Журавка на Луганщині, внаслідок чого є поранені.