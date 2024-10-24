Украинцев в Германии лишат гражданского пособия в 563 евро

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер 24 октября заявил, что украинцам вскоре перестанут выплачивать гражданское пособие (Bürgergeld). Оно предназначается безработным гражданам ФРГ и составляет 563 евро в месяц. Об этом сообщило немецкое издание BILD.

Отмечается, что украинцы в Германии получают гражданское пособие с июня 2022 года. Линднер заявил, что теперь их лишат этой выплаты и в целом переориентируют социальные льготы.

«Мы должны рассмотреть вопрос об отдельном правовом статусе для беженцев из Украины, — сказал Линднер изданию Wirtschaftswoche. — Украинцы <..> не должны <..> сразу получать гражданское пособие, которое ориентировано на предоставление социально-экономического прожиточного минимума и участие в жизни общества даже без работы»

По словам министра, украинцы должны получать те же выплаты, что и другие беженцы. Сейчас они составляют 460 евро — меньше, чем Bürgergeld. По словам Линднера, украинцам, как и прежде, не придётся проходить процедуру предоставления убежища, но они не будут автоматически получать гражданское пособие.

Сейчас в ФРГ около 1,2 млн украинцев. Bürgergeld получают 65% из них. Эта доля значительно больше, чем среди выходцев из других стран.