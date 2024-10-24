Українців у Німеччині позбавлять громадянської допомоги у 563 євро

Міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер 24 жовтня заявив, що українцям незабаром перестануть виплачувати громадянську допомогу (Bürgergeld). Вона призначається безробітним громадянам ФРН і становить 563 євро на місяць. Про це повідомило німецьке видання BILD.

Зазначається, що українці в Німеччині отримують громадянську допомогу з червня 2022 року. Лінднер заявив, що тепер їх позбавлять цієї виплати та загалом переорієнтують соціальні пільги.

«Ми маємо розглянути питання про окремий правовий статус для біженців з України, — сказав Лінднер виданню Wirtschaftswoche. — Українці <..> не повинні <..> одразу отримувати громадянську допомогу, яка орієнтована на надання соціально-економічного прожиткового мінімуму та участь у житті суспільства навіть без роботи»

За словами міністра, українці мають отримувати ті самі виплати, що й інші біженці. Нині вони становлять 460 євро – менше, ніж Bürgergeld. За словами Лінднера, українцям, як і раніше, не доведеться проходити процедуру надання притулку, але вони не автоматично отримуватимуть громадянську допомогу.

Зараз у ФРН близько 1,2 млн українців. Bürgergeld одержують 65% з них. Ця частка значно більша, ніж серед вихідців з інших країн.