Помогал оккупантам прорываться в Мирноград: контрразведка СБУ задержала агента Росгвардии

Задержанный агент Росгвардии в Мирнограде. Фото: СБУ

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала агента Росгвардии в Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.



Он помогал оккупантам в подготовке боевых операций по прорыву обороны города Мирноград на Покровском направлении. Для этого фигурант обходил город и его окрестности, где скрыто фиксировал локации укрепрайонов и огневых позиций украинских войск.



По данным следствия, задачу россиян выполнял 25-летний местный безработный, которого дистанционно завербовала военная разведка России. Полученные разведданные агент мессенджером присылал «связному» – еще одному предателю, который воюет в рядах Росгвардии на Восточном фронте. Кроме военных координат агент передавал геолокации энергообъектов, которые снабжают светом Покровский район.



Сотрудники СБУ установили местонахождение мужчины и задержали его. У него изъяли мобильный телефон с подтверждениями разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.



Как установило расследование, фигурант попал в поле зрения оккупантов, когда регулярно оставлял свои прокремлевские комментарии в чатах российских Телеграмм-каналов.



Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Агент находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что СБУ сообщила о подозрении «мэру» города Торез на Донетчине Дмитрию Лысенко, который помогает россиянам утверждать режим оккупации.