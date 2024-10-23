Помогает россиянам утверждать режим оккупации: СБУ сообщила о подозрении «мэру» Тореза на Донетчине

Глава оккупационной администрации Тореза Дмитрий Лысенко. Фото: личная страница Лысенко в Телеграм

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении главе оккупационной администрации города Торез Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.



Речь идет о Дмитрии Лысенко. До оккупации он занимался предпринимательской деятельностью, а затем возглавил местное отделение движения «Донецкая Республика».



Сотрудники спецслужбы установили, что с сентября 2019 года Лысенко начал выполнять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в незаконных органах власти. А в 2023 году указом главы группировки «ДНР» Дениса Пушилина он был назначен главой «муниципального образования городского округа Торез».



В настоящее время под руководством ВС РФ коллаборант организовывает работу органов оккупационной власти, помогает россиянам утверждать режим оккупации. Он активно организовывал выборы президента России в захваченном городе и отчитывался о результатах.



Также мужчина занимается конфискацией жилья выехавших местных жителей. В частности, он заставляет горожан в течение месяца явиться в «администрацию» с документами права собственности на недвижимое имущество. В случае отказа квартиры будут считаться бесхозными, после чего их конфискуют в пользу оккупантов.



В рамках уголовного производства следователи СБУ квалифицировали действия фигуранта по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в июле СБУ сообщила о подозрении оккупационным «мэрам» Донецка и Шахтерска Алексею Кулемзину и Александру Шатову.