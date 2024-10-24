Допомагав окупантам прориватися до Мирнограда: контррозвідка СБУ затримала агента Росгвардії

Затриманий агент Росгвардії у Мирнограді. Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки України затримала агента Росгвардії у Донецькій області. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.



Він допомагав окупантам у підготовці бойових операцій із прориву оборони міста Мирноград на Покровському напрямку. Для цього фігурант обходив місто та його околиці, де приховано фіксував локації укріпрайонів та вогневих позицій українських військ.



За даними слідства, завдання росіян виконував 25-річний місцевий безробітний, якого дистанційно завербувала військова розвідка Росії. Отримані розвіддані агент месенджером надсилав «зв'язковому» – ще одному зраднику, який воює у лавах Росгвардії на Східному фронті. Крім військових координат агент передавав геолокації енергооб'єктів, які забезпечують світлом Покровський район.



Співробітники СБУ встановили місцезнаходження чоловіка та затримали його. У нього вилучили мобільний телефон із підтвердженнями розвідувально-підривної діяльності на користь РФ.



Як встановило розслідування, фігурант потрапив у поле зору окупантів, коли регулярно залишав свої прокремлівські коментарі у чатах російських Телеграм-каналів.



Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Агент перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що СБУ повідомила про підозру «меру» міста Торез на Донеччині Дмитру Лисенку, який допомагає росіянам утверджувати режим окупації.