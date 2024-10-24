Беспилотники атаковали российскую ПВО в оккупированном Крыму: повреждена радиолокационная станция

Ночью 23 октября БПЛА атаковали мобильный пункт 31-й дивизии ПВО российских войск, расположенный в нескольких километрах от села Оленевка в оккупированном Крыму. Об этом сообщили в Телеграм-канале ASTRA со ссылкой на источники в экстренных службах региона.



В результате один дрон взорвался и повредил мобильную радиолокационную станцию.



В Минобороны РФ заявили, что российские силы ПВО якобы сбили 10 беспилотников над Крымом.

Напомним, что ночью 24 октября Россия атаковала Украину ракетами и полусотней «шахедов», ПВО сбила 40 беспилотников.