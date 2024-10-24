Безпілотники атакували російську ППО в окупованому Криму: пошкоджена радіолокаційна станція

Вночі 23 жовтня БПЛА атакували мобільний пункт 31-ї дивізії ППО російських військ, розташований за кілька кілометрів від села Оленівка в окупованому Криму. Про це повідомили у Телеграм-каналі ASTRA з посиланням на джерела в екстрених службах регіону.



В результаті один дрон вибухнув і пошкодив мобільну радіолокаційну станцію.



У Міноборони РФ заявили, що російські сили ППО нібито збили 10 безпілотників над Кримом.

Нагадаємо, що вночі 24 жовтня Росія атакувала Україну ракетами та пів сотнею «шахедів», ППО збила 40 безпілотників.