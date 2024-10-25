С начала полномасштабного вторжения Украина получила более 19 тысяч тонн гумпомощи для энергосектора

С начала полномасштабного вторжения Украина получила от партнеров 19,2 тысячи тонн гуманитарной помощи для поддержания стабильной работы энергосистемы. Такую помощь предоставили 36 стран мира. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Украины.



«Украина получает от партнеров энергетическое оборудование, в частности трансформаторы, необходимые материалы для проведения ремонтно-восстановительных работ. В сентябре 2024 года приоритетным направлением гуманитарной помощи энергосектору Украины со стороны международных доноров была передача оборудования для усиления устойчивости энергосистемы, обеспечения срочных потребностей жилищно-коммунальной сферы к старту отопительного периода», — говорится в сообщении.



Как отмечается, только за прошлый месяц с предложениями технической помощи в Украину обратились 5 стран, было предоставлено оборудование ориентировочной стоимостью 10,5 млн EUR, которое оперативно распределяется в соответствии с запросами и потребностями приобретателей в регионах Украины.



Ранее мы писали, что Украина близка к отключениям электроэнергии, НЭК «Укрэнерго» предоставило распоряжение об аварийных отключениях света в Полтавской области.