З початку повномасштабного вторгнення Україна отримала понад 19 тисяч тонн гумдопомоги для енергосектору

З початку повномасштабного вторгнення Україна отримала від партнерів 19,2 тисяч тонн гуманітарної допомоги для підтримки стабільної роботи енергосистеми. Таку допомогу надали 36 країн світу. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики України.



«Україна отримує від партнерів енергетичне обладнання, зокрема трансформатори, необхідні матеріали для проведення ремонтно-відновлювальних робіт. У вересні 2024 року пріоритетним напрямом гуманітарної допомоги енергосектору України з боку міжнародних донорів була передача обладнання для посилення стійкості енергосистеми, забезпечення термінових потреб житлово-комунальної сфери до старту опалювального періоду», — йдеться у повідомленні.



Як зазначається, лише за минулий місяць з пропозиціями технічної допомоги до України звернулись 5 країн, було надано обладнання орієнтовною вартістю 10,5 млн EUR, яке оперативно розподіляється відповідно до запитів та потреб набувачів у регіонах України.



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