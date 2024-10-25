Россияне убили женщину в Покровской громаде

Российская армия 24 октября атаковала село в Покровской громаде Донецкой области. В результате атак погибла местная жительница. Также есть повреждения. Об этом сообщили в пресс-службе Покровской городской военной администрации.



«Вчера, 24 октября в 15:30 в результате обстрела села Даченское погибла местная жительница, 1961 года рождения. Поврежден частный жилой дом», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что российские оккупационные войска продолжают стирать с лица земли Донецкую область. Из различного вида вооружения наносят удары по населенным пунктам, где живут мирные жители. Ежедневно Покровская громада находится под обстрелами. Жертвами российской агрессии становятся обычные люди, обстрелы разрушают большое количество жилых домов.





Ранее мы писали, что за 24 октября россияне убили пять жителей Донецкой области.