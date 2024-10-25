Росіяни вбили жінку в Покровській громаді

Російська армія 24 жовтня атакувала село у Покровській громаді Донецької області. Внаслідок атак загинула місцева мешканка. Також є ушкодження. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



«Вчора, 24 жовтня о 15:30 внаслідок обстрілу села Даченське загинула місцева мешканка 1961 року народження. Пошкоджено приватний житловий будинок», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що російські окупаційні війська продовжують стирати з лиця землі Донеччину. З різного виду озброєння завдають ударів по населених пунктах, де живуть мирні мешканці. Щодня Покровська громада перебуває під обстрілами. Жертвами російської агресії стають звичайні люди, обстріли руйнують велику кількість житлових будинків.





Раніше ми писали, що за 24 жовтня росіяни вбили п'ятьох жителів Донецької області.