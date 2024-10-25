Россия 27-28 октября применит первых военных КНДР в войне против Украины – разведка

Главнокомандующий ВСУ Александры Сырский доложил о привлечении Россией военных из Северной Кореи. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.



Как отметил глава государства, по информации разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.



«Это очевидный эскалационный шаг России, который имеет значение в отличие от всей той дезинформации, которой много звучало в Казани в эти дни. Мир может четко увидеть, чего действительно хочет Россия – и это продолжение войны. Именно поэтому необходима принципиальная и сильная реакция лидеров мира. Фактическое вовлечение Северной Кореи в боевые действия должно получить ответ в виде не закрытых глаз и растерянных комментариев, а ощутимого давления, как на Москву, так и на Пхеньян ради соблюдения Устава ООН и наказания за эскалацию», – заявил Зеленский.

Напомним, что ГУР сообщило о том, что первые военные из КНДР уже находятся в зоне боевых действий.