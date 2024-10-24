Первые военные из КНДР уже в зоне боевых действий — разведка

Первые подразделения военных из КНДР, прошедшие обучение на восточных российских полигонах, уже прибыли в зону боевых действий. В частности, 23 октября их появление зафиксировано в Курской области России, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.



«Подготовка прибывших на россию солдат армии КНДР происходит на пяти военных полигонах, расположенных на востоке государства-агрессора — «Барановский» (Уссурийск), «Донгуз» (Улан-Удэ), «Екатеринославский» (Екатеринславка), 248-й (Князе-Волконское) и 249-й (Сергеевка). На согласование военных из Северной Кореи, которые Россия намерена задействовать в войне против Украины, выделяют несколько недель», — указывается в сообщении.



По оценкам ГУР, численность переброшенных в РФ северокорейских военных сейчас составляет около 12 тысяч человек, среди них 500 офицеров, в том числе три пхеньянских генерала.



«Ответственным за контроль военной подготовки и адаптации войск КНДР Москва назначила заместителя министра обороны России Юнус-бека Евкурова. Отправленных Пхеньяном солдат комплектуют амуницией, постелью, зимней одеждой и обувью, а также гигиеной. В частности, каждому северному корейцу Москва, согласно установленным нормам, будет ежемесячно выделять 50 метров туалетной бумаги и 300 грамм мыла», — отмечают в разведке.