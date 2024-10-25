Росія 27-28 жовтня застосує перших військових КНДР у війні проти України – розвідка

Головнокомандувач ЗСУ Олександри Сирський доповів про залучення Росією військових із Північної Кореї. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.



Як зазначив глава держави, за інформацією розвідки, вже 27-28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією у зонах бойових дій.



«Це очевидний ескалаційний крок Росії, який має значення на відміну від усієї дезінформації, якою багато звучало в Казані в ці дні. Світ може чітко побачити, чого справді хоче Росія – і це продовження війни. Саме тому потрібна принципова та сильна реакція лідерів світу. Фактичне залучення Північної Кореї до бойових дій має отримати відповідь у вигляді не закритих очей та розгублених коментарів, а відчутного тиску як на Москву, так і на Пхеньян задля дотримання Статуту ООН та покарання за ескалацію», – заявив Зеленський.

Нагадаємо, що ГУР повідомило про те, що перші військові з КНДР вже перебувають у зоні бойових дій.