Атака дрона РФ под Томиной Балкой: погиб мужчина, ранены мать и ребёнок

Россияне атаковали с дрона машину, которая ехала по трассе неподалеку Томиной Балки в Белозёрской громаде Херсонского района. К сожалению, 72-летний мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью. Об этом написал начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.



«Мои соболезнования родным погибшего. В больницу доставили 35-летнего мужчину с взрывной травмой, контузией и ранением руки. Ему оказывают необходимую медпомощь», — добавил Прокудин.



Также в машине, которую оккупанты атаковали дроном вблизи Томиной Балки, пострадала мать с ребенком. У 35-летней женщины и 11-летнего мальчика диагностировали взрывные травмы и осколочные ранения.



Напомним, в крышу многоквартирного дома в центре Херсона утром «прилетел» один из российских снарядов, ранив при этом двух жителей.