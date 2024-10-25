Атака дрона РФ під Томиною Балкою: загинув чоловік, поранено матір і дитину

Росіяни атакували з дрона машину, яка їхала трасою неподалік Томиної Балки в Білозерській громаді Херсонського району. На жаль, 72-річний чоловік отримав поранення, несумісні із життям. Про це написав начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.



«Мої співчуття рідним загиблого. До лікарні доставили 35-річного чоловіка з вибуховою травмою, контузією та пораненням руки. Йому надають необхідну меддопомогу», - додав Прокудін.



Також у машині, яку окупанти атакували дроном поблизу Томиної Балки, постраждала мати з дитиною. У 35-річної жінки та 11-річного хлопчика діагностували вибухові травми та осколкові поранення.



Нагадаємо, у дах багатоквартирного будинку в центрі Херсона вранці «прилетів» один із російських снарядів, поранивши при цьому двох мешканців.