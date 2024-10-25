Российская армия прорвалась в центр Селидово – британская разведка

Ситуация в Селидово. Фото: карта DeepSate

Российские войска почти наверняка продвинулись в город Селидово, который находится примерно в 13 километрах к юго-востоку от крупного логистического центра – Покровска. Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.



Город остается спорным, а бои, вероятно, продолжаются в центре. Селидово – последний значительный городской район, который прикрывает южный фланг Покровска, а также шоссе E50. Эта трасса соединяет Селидово с Покровском.



С начала октября темпы продвижения ВС РФ к Покровску значительно замедлились, россияне остаются примерно в семи километрах от города. Войска России недавно направили ресурсы в южную часть оси, нацелившись на Селидово и частично окружив город. Россия, вероятно, намерена использовать шоссе E50 в качестве второстепенного маршрута продвижения к Покровску, если Селидово будет взято.

Напомним, что в Нацгвардии рассказали, как войска РФ штурмуют Селидово.