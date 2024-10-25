Російська армія прорвалася до центру Селидового – британська розвідка

Ситуація у Селидовому. Фото: карта DeepSate

Російські війська майже напевно просунулися до міста Селидове, яке знаходиться приблизно за 13 кілометрів на південний схід від великого логістичного центру – Покровська. Про це повідомили у Міністерстві оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.



Місто залишається спірним, а бої, ймовірно, продовжуються в центрі. Селидове – останній значний міський район, який прикриває південний фланг Покровська та шосе E50. Ця траса з'єднує Селидове з Покровськом.



З початку жовтня темпи просування ЗС РФ до Покровська значно сповільнилися, росіяни залишаються приблизно за сім кілометрів від міста. Війська Росії нещодавно направили ресурси у південну частину осі, націлившись на Селидове та частково оточивши місто. Росія, ймовірно, має намір використовувати шосе E50 як другорядний маршрут просування до Покровська, якщо Селидове буде взято.

Нагадаємо, що в Нацгвардії розповіли, як війська РФ штурмують Селидове.