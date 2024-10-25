Атакуют без бронетехники и полностью не уничтожают город: в Нацгвардии рассказали, как войска РФ штурмуют Селидово

Ситуация в Селидово. Фото: карта DeepState

При наступлении на Селидово российские оккупанты не используют бронетехнику, а штурмуют город малыми группами широким фронтом. Об этом в эфире «Радио Свобода» сообщил пресс-офицер 15-й бригады специального назначения Национальной гвардии Украины «Кара-Даг» Виталий Миловидов.



По его словам, войска России обстреливают Селидово управляемыми авиабомбами, дронами, артиллерией, но в то же время не уничтожают его полностью, как это было с другими городами Донбасса.



«Это делается для того, чтобы в будущем использовать инфраструктуру и географическое расположение Селидово для наступления на Покровск», – сказал Миловидов.



Пресс-офицер бригады «Кара-Даг» отметил, что россиян очень большое количество по разным направлениям.



«Им удается просачиваться в населенный пункт, пытаться закрепиться именно в частном секторе, а дальше развивать свои дальнейшие действия. То есть группы, которые заходят частично, и там даже если это два-три военнослужащих Российской Федерации добрались до здания, они заняли дом и ждут пока их не накопится больше для того, чтобы уже численным преимуществом противодействовать нашим пехотным подразделениям», – рассказал он.

Напомним, что Россия 27-28 октября применит первых военных КНДР в войне против Украины.