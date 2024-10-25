У Києві горить житловий будинок після атаки російського дрону

Оновлено о 22.50. В будинку у Солом'янському районі Києва продовжують гасити пожежу на кількох поверхах. Рятувальники вивели з будівлі понад 100 осіб, повідомив мер міста Віталій Кличко.



Відомо про двох постраждалих. Обом медики надали допомогу на місці. Бригади швидкої чергують біля будинку.

Раніше у житловому будинку Києва виникла пожежа після атаки безпілотника. Російський дрон збили, уламок влучив по будинку Солом'янського району.



«У Солом'янському районі столиці вибух. Попередньо ворожий БПЛА потрапив до житлового будинку», — повідомив мер міста Віталій Кличко.

Займання сталося на трьох поверхах. Мешканців евакуювали, повідомляє Київська міська військова адміністрація.



«У багатоквартирному будинку у Солом'янському районі проводиться евакуація мешканців. Інформація про постраждалих уточнюється», — повідомив начальник КМВА Сергій Попко.



Також у відомстві наголосили, що є інформація про падіння уламків на відкритій місцевості у Шевченківському районі. Попередньо, без постраждалих. Інформація уточнюється.



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