Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

«ДНР» заявила о ранении пенсионера при атаке беспилотника

24 октября 2024, 22:35

«ДНР» заявила о ранении пенсионера при атаке беспилотника

В группировке «ДНР» заявили о ранении пенсионера днем 24 октября. Оккупационная администрация заявила, что в Петровском районе города местный житель пострадал при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника.

Из оккупированной Горловки сегодня не поступало сообщений о жертвах обстрелов. Однако утверждается, что повреждены жилые дома и городская инфраструктура. 

Повреждены два жилых домостроения в Никитовском районе Горловки, а также магазин и помещение неработающего машиностроительного завода.

Днем российские войска нанесли удар по почтовому отделению в Алексеево-Дружковке — двое мужчин погибли, один травмирован. 

ТЕГИ

Места
Донецк Горловка
Организации
ДНР

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
23:25
Главное за день: Россияне штурмуют Селидово. «Зачистки» в Мариуполе
22:35
«ДНР» заявила о ранении пенсионера при атаке беспилотника
14:49
«Беспрецедентная зачистка»: вблизи Мариуполя оккупанты массово проверяют местное население
08:58
Российская армия продвинулась в Селидово и двух селах Донецкой области — DeepState
23:26
Главное за день: Куда РФ пойдет дальше в Украине? Тайный пункт договора между КНДР и РФ
23:21
Ржавый цвет и запах канализации: в оккупированном Мариуполе жители жалуются на низкое качество воды из-под крана
17:48
На Луганщине оккупанты проверяют местный бизнес и его работников: в ОВА объяснили, с чем это связано
16:58
В Курахово Донецкой области полицейские провели эвакуацию под прицелом российских дронов
15:52
В оккупированном Луганске нехватка водителей коммунального транспорта: город на грани коллапса – ОВА
14:15
Воины 24 ОМБр показали, как сейчас выглядит Часов Яр
09:58
Российская армия может начать наступление на Запорожье — The Economist
08:45
Российские войска оккупировали Новосадовое в Донецкой области
23:00
Главное за день: «Кадыровцы» разворовывают завод в Мариуполе. РФ прорвала оборону Часов Яра?
22:39
«ДНР» заявила о гибели 1 человека и ранении 8 под обстрелами
16:27
На оккупированной Донетчине незаконно осужден еще один украинский военнопленный
12:15
В Селидово войска РФ добились успехов на флангах и пытаются резко обострить ситуацию — офицер ВСУ
10:49
Мариуполь: С комбината имени Ильича соратники Кадырова вывозят оборудование и металл — WSJ
23:15
Главное за день: Обстрелы Киева, Запорожья и Кривого Рога. «ДНР» продолжает судить «азовцев»
17:11
Из оккупированного Крыма эвакуировали на подконтрольную территорию Украины пенсионерку
17:08
Дончанин, воевавший за российскую армию на Донбассе, пожаловался на преследования со стороны боевиков
все новости
23:40
Украинизация: На прифронтовых территориях тоже действуют языковые программы
23:25
Главное за день: Россияне штурмуют Селидово. «Зачистки» в Мариуполе
22:35
«ДНР» заявила о ранении пенсионера при атаке беспилотника
21:55
Чат «еВорог»: Как украинцы в оккупации могут помочь ВСУ
21:01
Ничего другого кроме «реалий на земле» — Путин об условиях мирных переговоров
20:19
Удар РФ по почтовому отделению на Донетчине: есть погибшие и раненый
19:50
Первые военные из КНДР уже в зоне боевых действий — разведка
18:55
Путин утверждает, что в Курской области российские войска окружили 2 тысячи украинских бойцов
17:49
Ситуация на фронте: В Генштабе рассказали, сколько боев сейчас происходит на Донбассе
17:28
Беспилотники атаковали российскую ПВО в оккупированном Крыму: повреждена радиолокационная станция
17:11
В Константиновке сообщают о взрывах
17:09
За день в районе Покровска под обстрелами погибли 3 человека
17:03
Мнение граждан Украины о переговорах с РФ изменилось — центр Разумкова
17:01
«Снаряды разрушили дом, а жена получила ранения»: на Донетчине полицейские под огнем россиян спасли семьи
16:40
В Третьей штурмовой назвали самые критические направления на фронте
16:37
Южная Корея изучает возможность поставки вооружения Украине
16:00
В оккупированном Бердянске тайно похоронили подростков, убитых летом 2023 года — адвокат
15:55
Удар РФ по Купянску: стало известно о погибшей женщине, количество раненых возросло
15:15
С оккупированной Херсонщины эвакуировали трёхлетнюю девочку
15:03
Разведка: в городах Украины готовятся провокационные митинги
все новости
ВИДЕО
Спасение людей в Лиманской громаде. Фото: кадр из видео «Снаряды разрушили дом, а жена получила ранения»: на Донетчине полицейские под огнем россиян спасли семьи
24 октября, 17:01
Последствия удара РФ по Купянску. Фото: Харьковская областная прокуратура Удар РФ по Купянску: стало известно о погибшей женщине, количество раненых возросло
24 октября, 15:55
Проверки вблизи оккупированного Мариуполя. Фото: личная страница советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко «Беспрецедентная зачистка»: вблизи Мариуполя оккупанты массово проверяют местное население
24 октября, 14:49
Бои в Селидово. Фото: кадр из видео Россияне с восточных окраин пытаются проникать в Селидово, но украинские войска их выбивают – НГУ
24 октября, 13:28
Ситуация возле Часов Яра и Константиновки. Фото: карта DeepState Ворота, в которые нельзя допустить оккупантов: что говорят эксперты о ситуации возле Часов Яра и Константиновки ►
23 октября, 22:22
Фигурант дела об убийстве Дарьи Дугиной оказался в украинском плену. Скриншот видео В украинском плену оказался фигурант дела об убийстве Дарьи Дугиной
23 октября, 14:58

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор