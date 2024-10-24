«ДНР» заявила о ранении пенсионера при атаке беспилотника

В группировке «ДНР» заявили о ранении пенсионера днем 24 октября. Оккупационная администрация заявила, что в Петровском районе города местный житель пострадал при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника.



Из оккупированной Горловки сегодня не поступало сообщений о жертвах обстрелов. Однако утверждается, что повреждены жилые дома и городская инфраструктура.



Повреждены два жилых домостроения в Никитовском районе Горловки, а также магазин и помещение неработающего машиностроительного завода.

Днем российские войска нанесли удар по почтовому отделению в Алексеево-Дружковке — двое мужчин погибли, один травмирован.