На строительство опорных пунктов Николаевская громада на Донетчине потратила более 300 млн грн

С начала года в Николаевской громаде Донецкой области на строительство заградительных сооружений потратили 400 миллионов гривен. Всего провели 41 закупку на сумму почти 405 млн грн.



Об этом сообщил заместитель начальника Николаевской городской военной администрации Владимир Проскунин во время заседания рабочей группы «Прозрачность и подотчетность», передает пресс-служба ДонОВА.



«Всего было заключено 15 договоров на строительство опорных пунтков (ВОП), 1 договор на строительство участка невзрывных заграждений, 3 договора на закупку товарно-материальных ценностей для строительства невзрывных заграждений на общую сумму 351 млн 691 тыс. гривен. Из них 322,4 млн грн ушло на строительство ВОПов. Строительство невзрывных заграждений стоило 5,1 млн грн, а приобретение материалов для этих работ — 24,1 млн грн», — сообщили в пресс-службе.



С целью контроля качества выполнения работ в Николаевке заключили 16 договоров по предоставлению услуг технического надзора на общую сумму 4,2 млн грн гривен.



Проскурин также отметил, что в громаде в течение года проводился ремонт дорог, по которым происходит эвакуация гражданского населения. Деньги также выделялись на закупку средств и товаров, необходимых для тушения пожаров.