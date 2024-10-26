На будівництво опорних пунктів Миколаївська громада на Донеччині витратила понад 300 млн грн

З початку року у Миколаївській громаді Донецької області на будівництво загороджувальних споруд витратили 400 мільйонів гривень. Усього провели 41 закупівлю на суму майже 405 млн грн.



Про це повідомив заступник начальника Миколаївської міської військової адміністрації Володимир Проскунін під час засідання робочої групи «Прозорість та підзвітність», повідомляє пресслужба ДонОВА.



«Усього було укладено 15 договорів на будівництво опорних пунктів (ВОП), 1 договір на будівництво ділянки невибухових загороджень, 3 договори на закупівлю товарно-матеріальних цінностей для будівництва невибухових загороджень на загальну суму 351 млн 691 тис. гривень. З них 322,4 млн грн пішли на будівництво ВОПів. Будівництво невибухових загороджень коштувало 5,1 млн грн, а придбання матеріалів для цих робіт — 24,1 млн грн», — повідомили у пресслужбі.



З метою контролю за якістю виконання робіт у Миколаївці уклали 16 договорів щодо надання послуг технічного нагляду на загальну суму 4,2 млн грн гривень.



Проскурін також зазначив, що у громаді протягом року проводився ремонт доріг, якими відбувається евакуація цивільного населення. Кошти також виділялися на закупівлю засобів та товарів, необхідних для гасіння пожеж.