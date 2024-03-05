На Лимано-Купянском направлении оккупанты настолько деморализованы, что военное руководство вражеской армии создает заградительные отряды.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона.

По его словам, из сотни тысяч сосредоточенных вражеских военных штурмовиков — около 40 тысяч. Другие — обеспечение и логистика.

«И именно эти 40 тысяч постоянно нужно пополнять, ведь потери у них огромные. Враг настолько в деморализованном состоянии, что российское военное руководство на местах прибегает к практике заградительных отрядов», — рассказал Синегубов.