Россия потеряла 1440 военных и 39 артсистем за сутки

Украинский танк. Фото: 22 ОМБр

Общие боевые потери российской армии за сутки ориентировочно составили 1440 человек личного состава, четыре танка и 23 боевые бронированные машины. Об этом говорится в отчете Генерального штаба ВСУ.



Также ВСУ уничтожили 39 артиллерийских систем, 73 БпЛА оперативно-тактического уровня и 100 единиц автомобильной техники и автоцистерн.



Ранее разведка Эстонии сообщала, что РФ могла потерять за октябрь около 40 тысяч военных.