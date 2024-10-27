Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Россия потеряла 1440 военных и 39 артсистем за сутки

27 октября 2024, 08:15

Россия потеряла 1440 военных и 39 артсистем за сутки

Украинский танк. Фото: 22 ОМБр Украинский танк. Фото: 22 ОМБр

Общие боевые потери российской армии за сутки ориентировочно составили 1440 человек личного состава, четыре танка и 23 боевые бронированные машины. Об этом говорится в отчете Генерального штаба ВСУ.

Также ВСУ уничтожили 39 артиллерийских систем, 73 БпЛА оперативно-тактического уровня и 100 единиц автомобильной техники и автоцистерн.

Ранее разведка Эстонии сообщала, что РФ могла потерять за октябрь около 40 тысяч военных.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Украина
Прочее
Война Потери российских войск

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:54
«ДНР» заявила о ранении 5 девочек в оккупированной Горловке
15:54
«ДНР» заявила о ранении трех жительниц Горловки под обстрелами
00:06
Главное за день: Бои в центре Селидово. Обстрел Киева и Херсона
22:33
«ДНР»: В Горловке дроны атаковали грузовик и маршрутку
21:42
Оккупанты продвигаются в Селидово, РФ снимает пропагандистские фильмы в оккупации — дайджест ►
17:40
В оккупированном Мариуполе растет количество этнических конфликтов: в мэрии назвали основных участников
16:30
Бывший боевик «ДНР» — теперь член Совбеза РФ
14:19
Новый вид выплат для переселенцев одобрил Кабинет министров Украины
13:45
В Селидово российские военные закрепились в квартале многоэтажек — Мирошников
12:58
В Бердянске военные из «Шторм Z» зарезали кадыровца — АТЕШ
11:58
В оккупированном Донецке военная полиция похитила гражданского прямо в супермаркете
23:25
Главное за день: Россияне штурмуют Селидово. «Зачистки» в Мариуполе
22:35
«ДНР» заявила о ранении пенсионера при атаке беспилотника
14:49
«Беспрецедентная зачистка»: вблизи Мариуполя оккупанты массово проверяют местное население
08:58
Российская армия продвинулась в Селидово и двух селах Донецкой области — DeepState
23:26
Главное за день: Куда РФ пойдет дальше в Украине? Тайный пункт договора между КНДР и РФ
23:21
Ржавый цвет и запах канализации: в оккупированном Мариуполе жители жалуются на низкое качество воды из-под крана
17:48
На Луганщине оккупанты проверяют местный бизнес и его работников: в ОВА объяснили, с чем это связано
16:58
В Курахово Донецкой области полицейские провели эвакуацию под прицелом российских дронов
15:52
В оккупированном Луганске нехватка водителей коммунального транспорта: город на грани коллапса – ОВА
все новости
08:35
В Донецкой области из-за обстрела РФ погибли два мирных жителя
08:15
Россия потеряла 1440 военных и 39 артсистем за сутки
07:56
Армия РФ ударила по энергoобъектам Сумской области
07:30
Россия оккупировала Левадное в Запорожской области — DeepState
00:02
Главное за день: Атака на Днепр. Кабмин частично возобновил резервирование военнообязанных
22:00
Пушилин показал, как проехал в Украинск через ряд прифронтовых городов, но эвакуировать людей оттуда — не может
21:54
«ДНР» заявила о ранении 5 девочек в оккупированной Горловке
21:35
Россия сбросила две авиабомбы на Константиновку: есть жертвы и разрушения
16:36
В Донецкой области из-за боев без света остаются 136 населенных пунктов
15:54
«ДНР» заявила о ранении трех жительниц Горловки под обстрелами
14:40
За сутки с линии фронта на Донетчине эвакуировались около тысячи человек
13:15
Россия обстреляла Днепр: 4 человека погибли, 21 — ранен (обновлено)
12:42
Обстрел Херсонщины: погибли 2 человека, один — ранен
12:32
Аудит продолжается, но Кабмин частично возобновил резервирование военнообязанных в Украине
11:39
Десять дней скрывались от обстрелов в подвалах, но были ранены — история эвакуированной пары из Луганщины
10:29
Российские войска обстреляли пять населенных пунктов Донетчины — сводка полиции
10:22
С начала полномасштабной войны на Донетчине пострадали 595 детей
09:45
На строительство опорных пунктов Николаевская громада на Донетчине потратила более 300 млн грн
08:51
Российский удар по Киеву и области: ранены 7 человек, 1 — погиб
08:23
Вчера в Донецкой области под российскими обстрелами был ранен 1 человек
все новости
ВИДЕО
Оккупанты продвигаются в Селидово, РФ снимает пропагандистские фильмы в оккупации — дайджест ► Оккупанты продвигаются в Селидово, РФ снимает пропагандистские фильмы в оккупации — дайджест ►
25 октября, 21:42
Перехват разговора российских военных. Фото: кадр из видео Российские военные готовятся встречать солдат КНДР в зоне боевых действий: ГУР перехватило разговоры оккупантов
25 октября, 15:54
«Ронины» из состава 65-й ОМБр уничтожили российскую РСЗО БМ-27 «Ураган». Фото: кадр из видео ВСУ уничтожили российский «Ураган»
25 октября, 15:20
«Прилет» в многоквартирный дом Херсона. Фото: кадр из видео В Херсоне российский снаряд попал в многоквартирный дом, ранены двое пенсионеров
25 октября, 12:20
«Дорога смерти» в Курской области. Фото: кадр из видео ВСУ уничтожили технику РФ на миллионы долларов в Курской области
25 октября, 11:30
У российской гаубицы разорвало ствол при стрельбе. Фото: кадр из видео При стрельбе у российской гаубицы разорвало ствол
25 октября, 10:35
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор