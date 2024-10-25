РФ могла потерять за октябрь около 40 тысяч военных — разведка Эстонии

За октябрь российская армия могла потерять около 40 тысяч солдат ранеными и убитыми. Об этом заявил заместитель начальника Центра оборонной разведки Эстонии Янек Кессельманн.



«Продвижение вооруженных сил Российской Федерации стало возможным благодаря массированным бомбардировкам, включая минометные обстрелы, беспилотники-убийцы и неприцельный огонь. Этот эффект реализуется с помощью так называемых «грязных атак», в ходе которых Россия цинично расходует собственную рабочую силу. Потери в России весьма велики. И этот месяц, похоже, будет одним из самых больших для России. По нашим оценкам, за месяц противник потеряет около 40 000 военнослужащих, как раненых, так и убитых», — сказал Кессельман.



По его словам, вооруженные силы Российской Федерации продолжают наступление по всей линии фронта, нанося в среднем 178 ударов в день.



«В минувшие выходные интенсивность даже возросла до 210 атак в день, несколько снизившись во второй половине этой недели. В частности, основной фокус атак РФ по-прежнему приходится на населенные пункты Селидово и Курахово на Покровском направлении Донецкой области. Исходя из открытых источников, мы видим, что подразделения Российской Федерации продвинулись в районе между этими населенными пунктами», — резюмировал Кессельман.





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