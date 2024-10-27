В Донецкой области из-за обстрела РФ погибли два мирных жителя

В Донецкой области из-за обстрела РФ погибли двое гражданских. Фото: Филашкин

За 26 октября россияне убили 2 жителей Донетчины: в Константиновке и Николаевке. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Еще 9 человек в области за сутки получили ранения. Двое гражданских пострадали в Курахово, еще двое Константинополе, три человека получили ранения в Константиновке, а также по одному гражданскому были ранены в Торецке и Сонцовке», — уточнил Филашкин.



Напомним, российские военные ранили одного жителя Донецкой области — в поселке Донецком.