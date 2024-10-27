У Донецькій області через обстріл РФ загинули двоє мирних жителів

У Донецькій області через обстріл РФ загинули двоє цивільних. Фото: Філашкін

За 26 жовтня росіяни вбили двох мешканців Донеччини: у Костянтинівці та Миколаївці. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Ще 9 людей в області за добу отримали поранення. Двоє цивільних постраждали в Кураховому, ще двоє Константинополі, троє людей дістали поранення у Костянтинівці, а також по одному цивільному було поранено у Торецьку та Сонцівці», — уточнив Філашкін.



Нагадаємо, російські військові поранили одного мешканця Донецької області – у селищі Донецькому.