В Тамбовской области из-за атаки дрона загорелась станция «Транснефть-Дружба» — СМИ

В Тамбовской области в результате атаки БпЛА возник пожар. Об атаке БпЛА сообщил официальный телеграм-канал главы Тамбовской области Максима Егорова.



«Сегодня в 00.40 произошел прилет БпЛА в Мичуринском муниципальном округе. На данный момент известно об 11 беспилотниках. Единичное возгорание вследствие хлопка оперативно ликвидировано силами ГУ МЧС России по Тамбовской области. Пострадавших нет. В регионе предприняты все меры для обеспечения безопасности», — написал глава региона.

Местные жители сообщают, что пожар возник на диспетчерской станции (ЛПДС) «Транснефть-Дружба» в селе Новоникольское. В этом же селе находится «Мичуринский нефтеперерабатывающий завод».



Минобороны РФ отметило, что более 50 беспилотников уничтожено над российскими регионами этой ночью.



В ведомстве заявили, что всего сбит 51 БпЛА: 18 беспилотников сбили над Тамбовской областью, 16 — над Белгородской областью, по четыре — над Брянской, Липецкой и Орловской областями, три — над Воронежской областью, один — над Курской. Еще один БПЛА уничтожен над акваторией Азовского моря.