У Тамбовській області через атаку дрона загорілася станція «Транснефть-Дружба» — ЗМІ

У Тамбовській області внаслідок атаки БпЛА виникла пожежа. Про атаку БпЛА повідомив офіційний телеграм-канал глави Тамбовської області Максима Єгорова.



«Сьогодні о 00:40 стався приліт БпЛА в Мічуринському муніципальному окрузі. На цей момент відомо про 11 безпілотників. Одиничний спалах внаслідок удару оперативно ліквідовано силами ГУ МНС Росії по Тамбовській області. Постраждалих немає. У регіоні вжито всіх заходів для забезпечення безпеки», — написав глава регіону.

Місцеві жителі повідомляють, що пожежа виникла на диспетчерській станції (ЛВДС) «Транснефть-Дружба» у селі Новомикільське. У цьому ж селі знаходиться Мічурінський нафтопереробний завод.



Міноборони РФ зазначило, що понад 50 безпілотників знищено над російськими регіонами цієї ночі.



У відомстві заявили, що всього збито 51 БпЛА: 18 безпілотників збили над Тамбовською областю, 16 - над Бєлгородською областю, по чотири - над Брянською, Липецькою та Орловською областями, три - над Воронезькою областю, один - над Курською. Ще один БпЛА знищено над акваторією Азовського моря.