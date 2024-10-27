«Шахтер» сыграл вничью с «Динамо» в УПЛ

Фото: ФК «Шахтер»

Донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо» сыграли вничью 1:1 в матче 11-го тура Украинской премьер-лиги. Поединок проходил на стадионе «Динамо» в столице Украины.



Единственный гол на 48-й минуте забил Артем Бондаренко.

На 60-й минуте «Шахтер» остался в меньшинстве после грубого подката Дмитрия Крыськива в ноги Кристиана Беловара.



«Динамо» сумело воспользоваться численным преимуществом. На 87-й минуте счет сравнял Александр Караваев.



Таким образом «динамовцы» сохранили шестиочковый отрыв от «горняков».







В турнирной таблице «Динамо» занимает первое место с 26 очками, «Шахтер» идет четвертым с 20 пунктами.