«Шахтер» сыграл вничью с «Динамо» в УПЛ

Донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо» сыграли вничью 1:1 в матче 11-го тура Украинской премьер-лиги. Поединок проходил на стадионе «Динамо» в столице Украины.
Единственный гол на 48-й минуте забил Артем Бондаренко.
АРТЕМ БОНДАРЕНКО— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 27, 2024
Відкриваємо рахунок в українському класико! #Shakhtar #ДинамоШахтар pic.twitter.com/WLz4cHVUmQ
На 60-й минуте «Шахтер» остался в меньшинстве после грубого подката Дмитрия Крыськива в ноги Кристиана Беловара.
«Динамо» сумело воспользоваться численным преимуществом. На 87-й минуте счет сравнял Александр Караваев.
Таким образом «динамовцы» сохранили шестиочковый отрыв от «горняков».
В турнирной таблице «Динамо» занимает первое место с 26 очками, «Шахтер» идет четвертым с 20 пунктами.
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