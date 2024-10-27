«Шахтар» зіграв унічию з «Динамо» в УПЛ

Фото: ФК «Шахтар»

Донецький «Шахтар» і київське «Динамо» зіграли внічию 1:1 у матчі 11-го туру Української прем'єр-ліги. Поєдинок проходив на стадіоні «Динамо» у столиці України.



Єдиний гол на 48-й хвилині забив Артем Бондаренко.

На 60-й хвилині «Шахтар» залишився у меншості після грубого підкату Дмитра Криськіва в ноги Крістіана Біловара.



«Динамо» зуміло скористатися чисельною перевагою. На 87-й хвилині рахунок зрівняв Олександр Караваєв.



Таким чином «динамівці» зберегли шестиочковий відрив від «гірників».







У турнірній таблиці «Динамо» посідає перше місце з 26 очками, «Шахтар» йде четвертим з 20 пунктами.