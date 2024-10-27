«Шахтар» зіграв унічию з «Динамо» в УПЛ

Донецький «Шахтар» і київське «Динамо» зіграли внічию 1:1 у матчі 11-го туру Української прем'єр-ліги. Поєдинок проходив на стадіоні «Динамо» у столиці України.
Єдиний гол на 48-й хвилині забив Артем Бондаренко.
АРТЕМ БОНДАРЕНКО— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 27, 2024
Відкриваємо рахунок в українському класико! #Шахтар #ДинамоШахтар pic.twitter.com/WLz4cHVUmQ
На 60-й хвилині «Шахтар» залишився у меншості після грубого підкату Дмитра Криськіва в ноги Крістіана Біловара.
«Динамо» зуміло скористатися чисельною перевагою. На 87-й хвилині рахунок зрівняв Олександр Караваєв.
Таким чином «динамівці» зберегли шестиочковий відрив від «гірників».
У турнірній таблиці «Динамо» посідає перше місце з 26 очками, «Шахтар» йде четвертим з 20 пунктами.
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